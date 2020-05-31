اول الغيث قطر.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملكة علياء في 19 حزيران المقبل

"فلويد" على طريق "بوعزيزي" في تحويل موته الى شرارة انطلاق "للربيع الامريكي"الهادف لكنس العنصرية البيضاء ورمزها القبيح ترامب/ فيديو
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