وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عدم حصول حالات شفاء، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 734 اصابة

عمان 30 أيار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم السبت، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 734.

وتوزعت الحالات الأربع الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 3 حالات لأردنيين قادمين من خارج المملكة من دول أفغانستان، وماليزيا، وبريطانيا، وحالة مخالِطة لأحد المصابين في محافظة إربد.

وأشار الموجز إلى عدم تسجيل أي حالة شفاء هذا اليوم، مضيفا أنه تم إجراء 3522 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 183 ألفا و 641 فحصاً.

كما أشار إلى أن الحكومة تدرس حاليّاً مجموعة من توصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة بخصوص السماح لقطاعات جديدة بالعمل، وسيتمّ الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك صالات المطاعم والمقاهي ومطاعم المولات.

ولفت الموجز الإعلامي إلى إطلاق تطبيق (أمان) على نظام التشغيل (IOS) لتمكين مستخدمي أجهزة (iPhone) من استخدامه.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين الى استخدام تطبيق (أمان)، نظراً لأهميّته في التحذير من مخالطة الأشخاص المصابين، خصوصا في ظلّ السماح لغالبيّة القطاعات بالعمل.

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