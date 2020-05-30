ما بين “أبو كامل” و “زاهي أفندي” أمة عربية مهددة بوجودها

وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عدم حصول حالات شفاء، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 734 اصابة
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