وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عدم حصول حالات شفاء، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 734 اصابة
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ذكرى تحرير الجنوب اللبناني

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