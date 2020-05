جمهور السينما العربية يفقد الممثل المصري القدير حسن حسني الذي رحل اليوم عن 89 سنة/ فيديو

توفي الممثل المصري القدير حسن حسني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ89 سنة إثر أزمة قلبية مفاجئة، بعد مشوار فني طويل أثرى خلاله المسرح والسينما والتلفزيون بمئات الأعمال كما كان بمثابة “تميمة الحظ” للأجيال الجديدة التي صعدت بعده.

وكان حسني أُدخل مساء الخميس الماضي، إثر أزمة قلبية ألمّت به إلى قسم العناية المركزة في مستشفى دار الفؤاد في العاصمة المصرية القاهرة حيث توفي.

ومن المقرر أن تشيع أسرة الفنان الراحل جثمانه فى الحادية عشر من صباح اليوم السبت من المستشفى إلى مقابر الأسرة في طريق مصر الفيوم، حيث سيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.

وقد نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، كما نعاه فنانون من مختلف الدول العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولِد حسني في أكتوبر (تشرين الأول) 1931 وبدأ بالتمثيل في مسرح المدرسة الذي حصل منه على جوائز عدة ثم فرقة المسرح العسكري وبعدها المسرح القومي.

بدأ مشواره السينمائي بأدوار بسيطة في أفلام مثل “الكرنك” و”أميرة حبي أنا” قبل أن يلفت الأنظار إليه في “سواق الأتوبيس” مع المخرج عاطف الطيب عام 1982 وقدم أفلاماً بارزة في السينما المصرية منها “المساطيل” و”الهجامة” و”سارق الفرح” و”ليه يا بنفسج” و”المواطن مصري” و”دماء على الأسفلت” و”ناصر 56″ و”خارج على القانون”.

وقف إلى جانب الأجيال الجديدة التي ظهرت بعده وشاركها بداياتها السينمائية مثل علاء ولي الدين في “عبود على الحدود” ومحمد سعد في “اللمبي” وهاني رمزي في “محامي خلع” وأحمد حلمي في “ميدو مشاكل” وأحمد عيد في “ليلة سقوط بغداد” حتى أُطلق عليه لقب “الجوكر”.

