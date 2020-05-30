تغول الاحتلال.. الشرطة الاسرائيلية تقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

قتلت الشرطة الإسرائيليّة، صباح اليوم، السبت، شابا فلسطينيًا في القدس للاشتباه بحمله مسدّسًا، اتّضح لاحقًا أنه لا يحمله.

وادّعت شرطة الاحتلال في بيان إن عناصرها في منطقة باب الأسباط رأوا الشاب وهو يقترب “حاملا يبدو أنه مسدّس”.

وبحسب ادّعاءات الاحتلال، لم يستجب الشاب لدعوات التوقف، “فبدأت المطاردة ومن ثم إطلاق النار عليه”.

ولاحقًا، بعد استشهاده، اتّضح أنه لا يحمل مسدّسًا.

وذكرت مصادر محلية أنّ الشاب هو إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية- الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة.