إغلاق البيت الأبيض في وجه الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي تعم معظم المدن الامريكية جراء مقتل رجل اسود بايدي عناصر الشرطة/ فيديو
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جرينتش+2 10:05
إغلاق البيت الأبيض في وجه الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي تعم معظم المدن الامريكية جراء مقتل رجل اسود بايدي عناصر الشرطة/ فيديو

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