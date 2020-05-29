محمد عبده يطرح أغنيته الجديدة “ثالث اعيادنا” عبر يوتيوب

طرح الفنان محمد عبده، اغنية جديدة له عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير” يوتيوب” بعنوان “ثالث اعيادنا”، وهى من كلمات العفار، وألحان بندر سعد، وتوزيع احمد العسال، ومكس وليد محمد.

في سياق منفصل طرح محمد عبده مؤخرا أغنية بعنوان “يا جرحها” عبر قناته الرسمية بـ موقع تبادل الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عبد الرب ادريس، وتوزيع على إدريس.

وكانت آخر حفلات محمد عبده، في افتتاح فعاليات مهرجان “هلا فبراير” التي أقيمت في دولة الكويت، وقدم باقة متنوعة من أغنياته الخليجية الشهيرة والمحببة لدى جمهوره.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره “الأماكن” و”مذهلة” و”رماد المصابيح” و”القرار” و”ضى عينى” و”يا دارنا” و”شبه الريح” و”بنت النور”، وغيرها.