كتلة هوائية منعشة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الجمعة لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية، وتكون الأجواء نهارا لطيفة في أغلب مناطق المملكة إلى باردة نسبيا ليلا، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت إلى لطيفة مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية .

وترتفع درجات الحرارة قليلا غدا، وتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب دائرة الارصاد الجوية، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الأحد مع أجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 23 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 6، وفي مرتفعات الشراة 19 – 6، وفي مناطق البادية 28 – 11، في مناطق السهول 22 – 10، وفي الأغوار الشمالية 30 – 15، والأغوار الجنوبية 32 – 18، والبحر الميت وخليج العقبة 31 – 17 درجة مئوية.

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