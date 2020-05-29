“العمل الإسلامي” يحذر من خطورة استمرار نهج الاعتقالات السياسية

حذرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي من استمرار القبضة الأمنية في التعامل مع النشطاء السياسيين، ومواصلة نهج الاعتقالات السياسية على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والتي كان آخرها اعتقال استاذ العلوم السياسية الناشط الدكتور محمد بني سلامة على خلفية مواقفه السياسية.

وطالب رئيس لجنة الحريات في الحزب، المحامي عبد القادر الخطيب في تصريح صادر عنه اليوم، بطي صفحة الاعتقالات السياسية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، محذراً من خطورة التوسع بالعمل بقانون الدفاع بما يمس بالحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة التي كفلها القانون والدستور، في الوقت الذي تتطلب فيه هذه المرحلة تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يمر به الوطن من تحديات.