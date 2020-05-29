استشهاد سائق فلسطيني بزعم محاولته دهس جنود صهاينة شمالي رام الله

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرب قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، استشهاد المواطن الذي اطلق الاحتلال الرصاص عليه قرب قرية النبي صالح.

وبحسب وكالة وفا الرسمية، أفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة يقودها شاب، لم تعرف هويته بعد، في منطقة واد ريا قرب النبي صالح، وتركوه ينزف في المكان، ومنعوا الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه، حتى استشهد.

وقال قوات الاحتلال الإسرائيلي انها اطلقت النار، عصر اليوم الجمعة، على مركبة فلسطينية قرب قرية النبي صالح شمالي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن استشهاد سائقها بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وقالت مصادر من قرية النبي صالح إنه سمع صوت إطلاق نار في منطقة “العيون” الواقعة بين قريتي النبي صالح ودير نظام بمحاذاة الطريق الاستيطاني القريب من مستوطنة “حلميش”، وتبين أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مركبة فلسطينية كانت تسير في المكان.

أما صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فزعمت أن فلسطينيًا حاول دهس مجموعة من جنود كتيبة “شمشون” التابعة للواء كفير أثناء تنفيذها “مهمة أمنية محورية” بالقرب من نبع ماء في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن الجنود أطلقوا النار على السائق بعد ملاحظته يسير نحوهم بسرعة؛ فاستشهد على الفور.

أما وزارة الصحة الفلسطينية فقالت إنه “جارٍ المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلق الاحتلال النار عليه قرب رام الله”.

على إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح، بعد اقتحام الجنود القرية، حيث اصيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات.