وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 7 حالات مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 720 اصابة
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جرينتش+2 11:53
وزير اندونيسي يشبه الزوجات بفيروس كورونا الذي تضطر للتعايش معه بعدما تفشل في السيطرة عليه

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