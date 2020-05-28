لا تشوهوا عروبة الكويت.. اقتراح برلماني بترحيل 500 ألف مصري

يبحث مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اقتراحا بقانون، تقدم به عدد من النواب، بقانون بخصوص التركيبة السكانية، يقضي بترحيل نصف مليون مصري و844 ألف هندي.

مشروع القانون، الذي تقدم بهن النائب “بدر الملا”، وعدد من النواب، حسب صحيفة “الراي”، يضع نسب لكل جالية، في “ظل وجود اختلال بوزن تلك الجنسيات عددا، بالنسبة لعدد المواطنين، لدرجة أن بعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشراً على اختلال بالأمن القومي”.

واقترح مشروع القانون، ألا يتجاوز عدد أفراد الجالية الهندية 15% من عدد الكويتيين، والجالية المصرية 10%.

وأضاف: “جاء الاقتراح بقانون، ليحدد الحد الأقصى لنسبة تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين، ويحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسية بالنسبة لعدد المواطنين”.

وجاء في الاقتراح أن يكون حساب أوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين، وتعد كل نسبة منها حدا أقصى لهذه الجنسية، دون تفريق بين الشقيق العربي والافد الاجنبي.

وأرفق بالاقتراح بقانون، جدولا يبين هذه النسب، تضمنت أيضا ألا تتجاوز الجنسيات الفلبينية والسيريلانكية نسبة 10%، فيما لا تتجاوز نسبة البنجلاديشية والنيبالية والباكستانية والفيتنامية 5%، وألا تزيد نسب أي دولة أخرى عن 3%.

وشدد الاقتراح، على ضرورة أن تعمل الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على تخفيض الوزن النسبي للجنسيات في الكويت، طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، “كل ذلك من دون الإخلال بحق مجلس الوزراء، بإصدار قرار بحظر الاستقدام لجنسية بعينها ولو لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الجدول”.

كما تضمن أنه لا يجوز استقدام أي عامل إلى الكويت في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح بها المذكورة في الجدول، ويظل حظر الاستقدام ساريا لحين انخفاض نسبة الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه فيه.

وخلال الأيام الماضية شهدت الكويت الكثير من الجدل بسبب تصريحات غير رسمية بشأن الوافدين، وتحديدا المصريين، اعتبرت أنهم يشكلون عبئا على النظام الصحي في الكويت، ويتعين ترحيلهم عن البلاد.