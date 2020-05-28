اكراما لعيون لعندليب.. السندريلا تمتنع عن مشاركة فريد الأطرش فيلم «زمان ياحب»

وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء 11 حالة مقابل تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 728 اصابة
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