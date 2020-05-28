إعادة فتح المساجد بدءًا من الجمعة، والكنائس الاحد (5 و7 حزيران)

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن الحكومة قررت إعادة فتح المساجد والكنائس اعتباراً من يوم الجمعة الموافق للخامس من شهر حزيران المقبل، وفق ضوابط ومعايير تُعنى بالسلامة العامّة.

وأضاف ،في المؤتمر الصحفي من رئاسة الوزراء، مساء اليوم الخميس، أنّه: لم يكن سهلاً علينا إغلاق المساجد والكنائس طوال الفترة الماضية، لكن اضطررنا لهذا الإجراء، الذي جاء بناءً على توصية اللجان الطبيّة، من أجل صحّة المواطنين وسلامتهم، وحفظ النفس الذي هو مقدّم على أيّ شيء؛ وقد عملت به مختلف دول العالم.

ونوّه العضايلة “ندرس حاليّاً تعديل إجراءات الحظر الشامل يوم الجمعة بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى المساجد سيراً على الأقدام، سواءً خلال أوقات محدّدة أو طوال اليوم.”

ومن جانبه، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إعادة فتح المساجد اعتباراً من يوم الجمعة 5 حزيران، وسيتم البدء بصلاة الجمعة كخطوة أولى وفق معاير وتعليمات سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقال وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الإعلام والصِّحة عُقد في دار رئاسة الوزراءاليوم الخميس، إنه سيتم البدء بصلاة الجمعة لأنها فريضة ولا تصح في البيوت وباقي الصلوات تجوز إقامتها، إلى أن تعود الروح والحياة في المساجد، لافتاً إلى أن الوزارة لديها القدرة على الضبط والسيطرة على الأمور بمساجدها.

ودعا وزير الأوقاف كبار السن ومن لديه أعراض مرضية أن يتجنب الصلاة في المساجد، حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين، والالتزام بالكمامة والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة عند الحضور للمساجد، لافتاً إلى انه في بعض المساجد لن يكون فيها سجاد. وشدد على عدم المصافحة والسلام بالأيدي، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، التي ستعلن عنها الوزارة لاحقا، مشيراً إلى أنه ستكون صلاة الجمعة ببعض المساجد والساحات المجاورة لها نظراً للتباعد الجسدي في المساجد التي ستقام فيها الصلاة.

وبدوره أعلن رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفورس عطا الله عن إعادة فتح الكنائس أمام المصلين يوم الأحد الموافق 7 حزيران المقبل مع مراعاة إجراءات السَّلامة العامة، واتخاذ التدابير كافة؛ لحماية الصِّحة العامة.

وقال المطران عطا الله، مساء اليوم الخميس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الإعلام والصِّحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عُقد في دار رئاسة الوزراء، إنَّ العودة إلى الصَّلاة تحتاج إلى التزام بإجراءات السَّلامة العامة حتى لا نعود إلى الوراء.

وطلب عطا الله من الأشخاص الذين لديهم سيرة مرضية وكبار السِّن عدم الحضور إلى الكنيسة لحماية نفسه وحماية الآخرين.

ولفت إلى أنَّ المجلس سيعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل لبحث الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع عودة الصَّلاة في جميع الكنائس.

وأكد أنَّ الدَّور اليوم سيكون على المصلين بالمحافظة على جهود الكوادر الطبية والعسكرية والأمنية التي أوصت الجهات المختصة إلى هذا القرار بعودة الصلاة للكنائس وبقائها مفتوحة سيكون بمدى الالتزام.

