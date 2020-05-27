وفاة طفل بانفجار قنبلة قديمة داخل خيمة بمنطقة الحلابات

توفي طفل واصيب والده ووالدته وشقيقه في انفجار قنبلة قديمة بمنطقة الحلابات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام: إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاءن ظهر اليوم الأربعاء، بانفجار قنبلة قديمة في منطقة الحلابات الشرقية داخل احدى الخيم في منطقة خالية من السكان.

واضاف انه تم على الفور التحرك للمكان، ونتج عن الحادثة وفاة طفل يبلغ 12 عاما وإصابة والده ووالدته وشقيقه وجميعهم من جنسية عربية، واسعفوا للمستشفى لتلقي العلاج، وهم بحالة متوسطة وفتح تحقيق بالحادثة.

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