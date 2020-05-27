هذه حضارة اليانكي.. مواطن امريكي اسود يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم شرطي ابيض/ فيديو

أحدث مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صدمة وغضبا واسعا في الرأي العام الأمريكي، بعدما ظهر مواطن أمريكي من ذوي البشرة السوداء يلفظ أنفاسه تحت قدم شرطي أمريكي ظل يضغط على رقبته حتى قتله.

وجرت وقائع ذلك الفيديو في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وظهر الشرطي بوضوح وهو يضغط بركبته على رقبة جورج فلويد (40 عاما) قرب سيارة للشرطة بعد أن ألقى القبض عليه بعنف شديد.

ويسمع في الفيديو استغاثة المواطن وهو يقول: “من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس.. بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني”، كما تسمع أصوات المارة الذين حاولوا إقناع الشرطي بالابتعاد عن رقبة الرجل، الذي فارق الحياة بعد لحظات من وصوله إلى المستشفى.

وقال شهود عيان حضروا تلك الواقعة إن الضحية لم يقاوم الاعتقال، وإن الشرطي بدا مستمتعا أثناء اعتقال الرجل.

وبعد انتشار الفيديو، أعلن حاكم ولاية مينيسوتا أن الضباط الأربعة الذين قاموا بالعملية أوقفوا عن العمل، وفتح مكتب الاستخبارات الفيدرالية تحقيقا في الواقعة.

كما أكد قائد شرطة منيابوليس “ميداريا أرادوندو”، أن الشرطة تتبع طرقا محددة في “كيفية وضع شخص ما تحت السيطرة”، وأن تحقيقا داخليا قد بدأ حول الحادثة.

وأثار مقطع الفيديو موجة احتجاجات كبيرة في منيابوليس، واعتبرها البعض طريقة عنيفة للتعامل مع ذوي البشرة السمراء.

وأشار ناشطون إلى أن الشرطي الذي قتل المواطن الأمريكي تحت قدميه هو من أنصار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، متهمين الإدارة الأمريكية الحالية بأنها تغذي العنصرية بين أنصارها.