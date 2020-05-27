السعودية تعلن عن سقوط قذيفة حوثية على جازان.. وإصابة 3 نساء

أعلنت السعودية أن قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن سقطت في منطقة جازان، جنوبي المملكة، مما أدى إلى إصابة 3 نساء.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان العقيد “محمد بن يحيى الغامدي”، امس الثلاثاء، “إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان”، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف المتحدث أن الهجوم أسفر عن تضرر منزل وإصابة ثلاث نساء بإصابات خفيفة تم نقلهن للمستشفى وحالتهن الصحية مستقرة، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي غضون ذلك، أكد الحوثيون أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت مناطق متفرقة في محافظة الحديدة، فيما شن الطيران 16 غارة على محافظتي صعدة وحجة وجيزان خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وفجر الأربعاء، نجا رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع التابعة للحكومة الشرعية، “صغير حمود عزيز”، من قصف للحوثيين بمأرب، بينما قتل عدد من مرافقيه، بينهم نجله.