الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع عودة حركة الطيران بالاردن والمنطقة العربية خلال حزيران المقبل

قال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، محمد علي البكري، اليوم الأربعاء، عودة حركة الطيران في المنطقة العربية والأردن خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، دون تحديد تاريخ معين.

وبين البكري لقناة “المملكة”، أن “اجتماعا سيجري مع المعنيين في هيئة الطيران المدني الأردني الأسبوع المقبل؛ للوقوف على حيثيات عودة حركة الطيران في الأردن في حال وجود قرار حكومي بذلك”.

وأوضح البكري أن “قرار استئناف حركة الطيران يعود للحكومات وليس لشركات الطيران، وفي حال قرار عودة حركة الطيران في الدول العربية يتعين على الشركات اتخاذ التدابير اللازمة” .

وأشار إلى أن “شركات الطيران الأردنية تكبدت خسائر كبيرة جداً؛ ستكون لها انعكاسات سلبية على الوظائف والتشغيل”.