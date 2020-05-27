أجواء ربيعية معتدلة اليوم وغدا وبعده

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في معظم المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة غدا، وتبقى الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تظهر غيوم عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 13، وفي مناطق البادية 33 – 18، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الأغوار الشمالية 36 – 23، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 37 – 27، وخليج العقبة 37 – 26 درجة مئوية.

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