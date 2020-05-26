“حماس” قلقة من “انقلاب” تركيا عليها وتستذكر ابعاد العاروري عن اسطمبول واتهامات اربكان لاردوغان بالعمالة/ فيديو

قالت مصادر سياسية في حركة حماس، إن أعضاءها المتواجدين في تركيا يشعرون بالقلق من تغيير أنقرة من التعامل السياسي معهم ومع الحركة.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى تخوف عناصر حركة حماس من وضع تركيا للحركة تحت رقابة أكثر تشدداً وحذراً، كما أنها باتت ترصد عن كثب أنشطة حماس المتعددة في تركيا للتأكد من التزام الحركة بتعليمات الدولة.

وقال مصدر فلسطيني للصحيفة، إن الحركة أدركت مدى خطورة هذه الخطوات التركية، مشيرة إلى أن عناصر حماس تيقنوا من أن هذه الرقابة تهدف لإجبار حماس وعناصرها على التزام ما تفرضه عليهم الدولة التركية من شروط للبقاء في البلاد”.

وتضيف الصحيفة، فأن هناك الكثير من قيادات حماس المتواجدة في تركيا، يؤمنون بأن سياسات الحركة تسيء وتضر على المدى الطويل إلى تركيا، ومصالحها المالية والسياسية، الأمر الذي يدفع جهات تركية محددة لرقابة حماس ومتابعة أنشطتها، بل والمطالبة بطردها من تركيا إن تطلب الأمر.

وما زالت قيادة حماس تتذكر اقدام تركيا بالامس القريب على ابعاد القيادي الحمساوي صالح العاروري عن اسطمبول، بناء على طلب امريكا واسرائيل، كما تستذكر ما قاله المرحوم نجم الدين اربكان عن “العميل الصهيوني” اردوغان، وما قاله اردوغان عن دورة في مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي وضع مخططه اليهودي الصهيوني برنارد لويس، وفقا للفيديو المرفق.

بدورها تشير صحيفة “تايمز” البريطانية، إلى اعتقاد قيادات من حماس بأن السبب الرئيسي وراء التشديد على تحركات عناصر الحركة هو الضغوط الدولية المفروضة على تركيا، لطرد عناصر حماس من أراضيها في ظل الأنشطة التي يقوموا بها، والتي تعتبرها كثير من الجهات الدولية أنشطة معادية ومخالفة للقانون الدولي، بما فيها التخطيط للقيام بعمليات في قلب إسرائيل، أو الدعوة لتأجيج الخلافات مع الدول العربية، وانتقادها بسبب السياسات الخارجية التي تنتهجها.

يذكر أن صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، نشرت في وقت سابق تقريراً في صفحتها الرئيسية أعده مراسلها في إسطنبول، وحمل عنوان “تركيا تسمح لحماس بالتخطيط لشن هجمات على إسرائيل”.

وأضاف سانشيز، أن “وثائق عن عمليات استجواب أجرتها الشرطة الإسرائيلية مع مشتبه بهم، كشفت أن قادة بارزين من حماس يستخدمون إسطنبول لشن هجمات في القدس والضفة الغربية المحتلة، بينها محاولة لاغتيال عمدة القدس مطلع العام الجاري”.