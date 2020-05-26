تسليم بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي في المديريات والمدارس اليوم

بدأت مديريات التربية والتعليم في المملكة، اليوم الثلاثاء، بتسليم بطاقات الجلوس امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2020 للطلبة.

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة في تصريح لوكالة (بترا)، إن الوزارة خوَّلت مديريات التربية والتعليم بالتعاون مع مديري المدارس، وضع الآليات المناسبة لتسليم البطاقات للطلبة، وبما يضمن توفر شروط السلامة العامة والتباعد وعدم الاكتظاظ بين الطلبة في المدارس أثناء تسليم البطاقات.

وبين الدكتور العجارمة أن المديريات وضعت بالتنسيق مع مديري المدارس برنامجا لتسليم البطاقات مقسما وفق الحروف الأبجدية منعا للاكتظاظ وتحقيقا للتباعد وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

وحول بطاقات الجلوس لطلبة الدراسة الخاصة، أشار العجارمة إلى أن تسليمها سيتم من خلال مديريات التربية والتعليم التي سجلوا فيها وفقا لآلية الحروف الأبجدية التي أعلنتها المديريات.

يذكر أن امتحان التوجيهي سيبدأ في الأول من شهر تموز المقبل وفق البرنامج المعدل الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

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