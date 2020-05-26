القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 140 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المصدر، ان القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل وتهريب من أجل حماية المواطن وأمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية.

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