وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 8 حالات مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 711 اصابة
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أجواء ربيعية معتدلة في معظم المناطق وحارة في الأغوار والعقبة

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