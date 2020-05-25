وزارة التعليم العالي تعلن إستقبال المراجعين اعتباراً من يوم غد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، البدء بإستقبال متلقي الخدمة خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر إعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، ضرورة التزام متلقي الخدمة بمعايير السلامة العامة المتمثلة بإرتداء القفازات والكمامات، ومراعاة التباعد الإجتماعي حيث لن يتم السماح لأي شخص لا يلتزم بهذه المعايير بدخول حرم الوزارة.

وأضاف أن هناك عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة لمتلقي الخدمة عبر الخدمات إلكترونية التي يمكن لمتلقي الخدمة الحصول عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لها على الرابط التالي: www.mohe.gov.jo ، دون الحاجة للحضور إلى الوزارة ومن أهمها خدمة تقديم طلب معادلة الشهادات غير الأردنية، إضافةً إلى أنه سيتم وخلال 48 ساعة المقبلة تفعيل خدمة حجز الموعد المسبق لتصديق الوثائق والشهادات العلمية. كما يمكن تسديد رسوم هذه الخدمات إلكترونياً من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم.

وأهابت الوزارة بجميع الإخوة المواطنين عدم الحضور إلى حرم الوزارة إلا في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلكن حرصاً على سلامة الجميع من مواطنين وموظفين.