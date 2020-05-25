توقّف مداهمات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات الضفّة الغربية واعتقال شبانها منذ وقف التنسيق الأمني مع السلطة يوم الخميس الماضي
أهم العناوين
جرينتش+2 02:23
الذكرى العشرون لانتصار حزب الله وتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الصهيوني

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني