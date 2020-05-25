توقّف مداهمات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات الضفّة الغربية واعتقال شبانها منذ وقف التنسيق الأمني مع السلطة يوم الخميس الماضي
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جرينتش+2 11:11
“البرهان” يتمادى في الخيانة ويخوض جولة محادثات جديدة مع نتنياهو الماثل للمحاكمة بتهمة الفساد

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