أجواء ربيعية لطيفة بمعظم المناطق وحارة نسبيا في الأغوار

يطرأ اليوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة بمعظم المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتبقى الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون حول معدلاتها الاعتيادية مع أجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والعقبة، كما تظهر غيوم عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء وتؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتبقى الأجواء الأربعاء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والعقبة، مع تواجد لبعض الغيوم العالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13، وفي مناطق البادية 34 – 18، في مناطق السهول 30 – 18، وفي الأغوار الشمالية 34 – 22، والأغوار الجنوبية والبحر الميت وخليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية. –(بترا)

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