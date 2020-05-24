وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء حالة واحدة مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 708

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (4) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (3) أردنيين، وألرابع من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وتابعت الوزارة ،خلال موجزها الاعلامي،قائلة: بذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (708) إصابات، وسجّلت أيضاً حالة شفاء واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأشارت الى انه تمّ إجراء (1451) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (163173) فحصاً.

كما تمّ اليوم إخلاء جميع المواطنين الخاضعين للحجر في فنادق البحر الميّت والمواقع المخصّصة للحجر، باستثناء (7) أشخاص مخالطين لمصابين، سيتمّ إخضاعهم للحجر احترازيّاً لفترة إضافيّة، لحين التأكّد من حالتهم الصحيّة.

هذا وقد بلغ عدد مستخدمي تطبيق أمان خلال ثلاثة أيام من إطلاقه (71) ألف مواطن في المملكة، وهو حالياً التطبيق الأكثر استخداماً حالياً في الأردن بالنظر إلى عدد مرات تحميله على متجر “جوجل بلاي” من داخل الأردن، خلال مدة قصيرة.

ومن الأهداف الرئيسة لتطبيق أمان: حصر المرض، وتنبيه المخالطين، وحصر المنطقة التي تواجد فيها المصاب؛ لذا نهيب بالجميع ضرورة تحميل التطبيق من قبيل المسؤوليّة الصحيّة، وبهدف حماية أنفسنا والمقرّبين منّا..مع التأكيد على أنّ هذا التطبيق لا يخرق خصوصيّة المستخدمين، وبإمكان المواطنين تحميل التطبيق على أجهزة أندرويد على الرابط الآتي: https://play.google.com/store/apps/details?id=jo.gov.moh.aman&hl=en