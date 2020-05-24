نتنياهو في قفص الاتهام.. انطلاق محاكمته اليوم الاحد بتهم الفساد وخيانة الثقة وتلقي الرشوة

تنطلق، في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاحد، أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي اول محكمة يقف في قفص الاتهام رئيس حكومة إسرائيل الذي لا يزال في منصبه، امام القضاء.

ومن المعروف ان نتنياهو يواجه تهما بالفساد وخيانة الثقة وتلقي الرشوة في هذه الملفات وهي تهم يعاقب القانون الإسرائيلي على كل منها بالسجن الفعلي لعدة سنوات.

وكما هي طريقة إدارة المداولات القضائية في إسرائيل، سيتم خلال الجلسة الأولى قراءة التهم الموجهة للمتهم ليتحقق القضاة من انه على علم بفحواها وماهيتها، ثم يسأل المتهم إن كان يعترف بالتهم الموجهة اليه ام لا.

ومن المنتظر ان يمثل الى جانب رئيس الحكومة نتنياهو ثلاثة متهمين آخرين في ذات الملفات المتهم بها نتنياهو، والملفات الثلاثة هي التالية:

الملف 1000: وهو ملف فتحت النيابة التحقيق به منذ عام 2016 ويتعلق بتلقي نتنياهو لهداية ثمينة على مدار عقدين من الزمن من رجال اعمال يهود من خارج إسرائيل بقيمة تقدر بنحو مليون شيكل، وهو ما تعتبره النيابة انها هدايا كانت مقابل خدمات من جانب رئيس الحكومة.

الملف 2000: ويتهم في هذا الملف الى جانب نتنياهو، ناشر صحيفة “يديعوت احرنوت”، نوني موزيس، وكلاهما متهمان بتبادل الخدمات على النحو التالي: صحيفة “يديعوت احرنوت” تنقل الاخبار عن نتنياهو بصورة إيجابية بعيدة عن النقد، ونتنياهو يسعى الى منع صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة لصحيفة “يديعوت احرنوت” من التوزيع مجانا على القراء بواسطة سن قانون. وهنا يقف في قفص الاتهام الى جانب نتنياهو، نوني موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت احرنوت”.

الملف 4000: وهو ملف مشابه الى حد كبير الملف 2000، وفيه يتعرض نتنياهو لتهمة تبادل الخدمات بصورة غير قانونية مع صاحب موقع Walla الاخباري العبري، رجل الاعمال الاسرائيلي آلوفيتش، وهو صاحب اكبر حزمة من اسهم شركة الهواتف الحكومية “بيزك”. وتتلخص التهمة بأن يحصل نتنياهو على تغطية صحفية إيجابية في موقع Walla وهو أكبر موقع إسرائيلي على الانترنت، مقابل ان يحصل آلوفيتش وزوجته ايريس، وهما أصحاب الموقع على مزايا وتسهيلات في شركة “بيزك”. وسيمثل في المحكمة الى جانب نتنياهو في هذا الملف كذلك كل من رجل الاعمال آلوفيتش وزوجته ايريس.

وعليه فسيمثل اليوم امام القضاء أربعة متهمين في ثلاثة ملفات ثقيلة اولهم نتنياهو وكذلك ناشر صحيفة يديعوت احرنوت، نوني موزيس، وكذلك صاحب موقع Walla، آلوفيتش وزوجته.

جدير بالذكر ان رئيس الهيئة القضائية التي ستحاكم نتنياهو هي القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان، وهي كانت ضمن الهيئة القضائية التي حاكمت رئيس الوزراء السابق بعد استقالته، ايهود أولمرت.