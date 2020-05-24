منصة لإعادة الأردنيين برا وبحرا وإطلاق المرحلة الثالثة لإعادتهم جوا

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية عن إطلاق منصة التسجيل (Safelyhome.gov.jo) لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إعادة الأردنيين من الخارج جوا، إذ يستمر التسجيل عبرها لغاية يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الرحلات المتوقعة للمرحلة الثالثة من الخطة تشمل الكويت ومسقط والبحرين وأبو ظبي ودبي والرياض وأرمينيا والسودان ومصر وتركيا وشيكاغو ومونتريال وقطر وإسطنبول القاهرة.

وأكد الفراية، أن التسجيل في المنصة سيعتمد اعتبارا من اليوم، في حين شدد على أنه لن يتم النظر في طلبات التسجيل السابقة لتمكين المواطنين من إدخال بياناتهم الشخصية بشكل دقيق وبوقت كاف، وقال “وجدنا في المرحلتين الأولى والثانية بيانات غير دقيقة لأكثر من ألف متقدم”.

كما أعلن الفراية عن إطلاق منصة إلكترونية (SAFELYHOME2.GOV.JO) لنقل الأردنيين عبر المنافذ البحرية والبرية وتحديدا من دول جوار المملكة يضاف لها لبنان حددت عبر منافذ حدود جابر والعمري والكرامة وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين، إضافة إلى ميناء العقبة.

وأكد عدم السماح بالدخول لأي مواطن لم يحصل على الموافقة المسبقة لعودته عبر المنافذ البرية او البحرية.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من خطة العودة خصصت لفئات الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل، إضافة إلى الأردنيين ممن فقدوا وظائفهم في الخارج، بينما لا تشمل من لديهم إقامات، مؤكدا في ذات الوقت بأن المنصة مخصصة للأردنيين فقط، وأن كل شخص أدخل رقما وطنيا غير صحيح لن يتمكن من الاستمرار في تعبئة الطلب.

وقال، إن غير الأردنيين من أبناء الأردنيات وأزواج الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة المقيمين في المملكة لن يتمكنوا من التسجيل على المنصة، وسيتم اعتماد طلباتهم الواردة للسفارات وليس عبر المنصتين أعلاه.

واشار الى أن خلية عمليات أزمة كورونا ستنظر في قوائم الحالات الإنسانية الاستثنائية والمُبررة التي تزودنا بها السفارات المعنية، وبأعداد محدودة، كما جرى في المرحلة الثانية، وفي حال تعذر حصولهم على مقعد للسفر وفق آلية العودة التي تقرها خلية الأزمة.

وأكد الفراية، أن عملية تنفيذ خطة عودة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل مستمرة.

وقال إنه استقبل أمس نحو 267 شخصا قدموا من الدوحة، إذ وزعوا على فنادق موفينبيك والميلينيوم وسفن روسز والثريا وجاد وزمزم في العاصمة عمان، مشيرا إلى أنه سيتم غدا استقبال طائرة إخلاء للطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل قادمة من روسيا.

وحول أعداد القادمين على متن الطائرة، قال إنه لا يوجد أعداد محددة على متنها لغاية اللحظة لكون عملية التسجيل ما زالت مستمرة.

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