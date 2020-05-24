وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء حالة واحدة مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 708
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منصة لإعادة الأردنيين برا وبحرا وإطلاق المرحلة الثالثة لإعادتهم جوا

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