ضبط شخصين قاما ببيع وتخزين الخمور في أحد المنازل بعمان

ضبطت الأجهزة المختصة شخصين داخل أحد المنازل في منطقة الأشرفية بعمّان يقومان ببيع وتخزين المشروبات الروحية.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فإن معلومات وردت للبحث الجنائي اليوم حول قيام مجموعة من الاشخاص باستخدام أحد المنازل في منطقة الأشرفية لبيع وتخزين المشروبات الروحية وبشكل مخالف للقانون.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه جرى على الفور التحرك للمكان برفقة مجموعات المركز الامني المختص والامن الوقائي ومداهمته حيث جرى ضبط شخصين داخل المنزل، فيما لاذ اخرون بالفرار والبحث جارٍ عنهم وبتفتيش المنزل عثر داخله على كميات كبيرة من المشروبات الروحية وجرى ضبطها وبوشرت التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.