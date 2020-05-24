الكشف عن مخالطي الفنانة رجاء الجداوي بعد اصابتها بالكورونا

أكدت المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانة نهال عنبر، أن حالة الفنانة رجاء الجداوي، التي أصيبت بفيروس “كورونا” مستقرة، وأنها بدأت البروتوكول الخاص بالعلاج هناك.

وأوضحت عنبر، في تصريحات صحفية، أنها تعاني من ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، وأنهم يأملون أن تتحسن حالتها خلال الساعات المقبلة.

وأكدت أن جميع مخالطي الجداوي في المنزل وهم ابنتها وحفيدتها والعاملون لديها أجروا اختبارات وقد جاءت النتيجة سلبية.

وبشأن التقاط أبطال مسلسل “لعبة النسيان” الذي عرض في شهر رمضان عبر شاشة “MBC”، صورة جماعية مع رجاء الجداوي احتفالا بانتهاء التصوير، فقد أوضح الفنان علي قاسم، أن الصورة التي التقطت مع الجداوي احتفالا بانتهاء التصوير، والتي ظهر فيها يقف إلى جوارها، كانت يوم الأربعاء الماضي، مضيفا أنه فور علمه بما حدث، قرر أن يلتزم العزل المنزلي لمدة 14 يوما ابتداء من اليوم الأحد، كما أبلغ كل من خالطوه خلال الأيام الماضية بهذا الأمر.

إلى ذلك، أوضح الفنان المصري أنه بغض النظر عما إذا كان سيخضع مع باقي فريق العمل للاختبار، فإنه سيلتزم العزل المنزلي أسبوعين كاملين، معتبرا أن هذا الأمر إلزامي وليس اختياريا.

بدوره، أكد زوج الفنانة إنجي المقدم، أن زوجته التي شاركت في بطولة المسلسل، واستمرت في التصوير حتى اليوم الأخير، ستلتزم بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين، وأنه في حال كانت هناك فرصة لإجراء مسحة من أجل الاطمئنان بشكل كامل سيقومون بالأمر.