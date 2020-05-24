القبض على 3 أشخاص مسلحين وذوي سوابق جرمية تورطوا بقضايا سلب 3 صيدليات في عمان



عمان 24 أيار (بترا)- تمكن فريق التحقيق الخاص من إدارة البحث الجنائي المكلف بالتحقيق بثلاث قضايا سلب وقعت على صيدليات خلال الاسبوع الماضي، من القبض على ثلاثة اشخاص تورطوا بارتكابها وبحوزتهم سلاحين ناريين.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، انه وخلال الايام القليلة الماضية وردت لإدارة البحث الجنائي ثلاثة بلاغات بتعرض ثلاث صيدليات للسلب بعد دخول اشخاص مجهولين وملثمين اليها واخذ مبالغ مالية من الموظفين فيها تحت تهديد السلاح والفرار من المكان، وشكل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة لمتابعة التحقيق بتلك القضايا والكشف عن مرتكبيها والقاء القبض عليهم .

واضاف، ان فريق التحقيق وبوقت قياسي منذ بدء التحقيق تمكن من خلال جمع المعلومات ومتابعة الاسلوب الجرمي من تحديد هوية مرتكبي قضايا السلب تلك، حيث تبين انهم ثلاثة اشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية والقي القبض عليهم جميعاً بعد مداهمة اماكن تواجدهم.

وتابع، انه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بارتكابهم لتلك القضايا على الصيدليات بالاشتراك وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريان والمركبة المستخدمة في عمليات السلب وجزء من المبالغ المالية المسلوبة وما زال التحقيق جارياً معهم.

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