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جرينتش+2 03:03
اعتداءات فادحة ومتكررة على منظومة مياه الديسي تلزم وقف الضخ لعدة مناطق بعمان والزرقاء والشمال

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