اليوم الاحد اشرقت انوار عيد الفطر السعيد.. كل عام والامة العربية والعالم الاسلامي بالف خير
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وفاة ام وإصابة ابنها ورجل دفاع مدني في حريق اندلع اليوم في منزل بمدينة مادبا

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