اليوم الاحد اشرقت انوار عيد الفطر السعيد.. كل عام والامة العربية والعالم الاسلامي بالف خير
أهم العناوين
جرينتش+2 03:03
وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 9 حالات مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 704

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني