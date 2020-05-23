نادي خريجي الجامعات الباكستانية يعزي بضحايا الطائرة المنكوبة

قال نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية بالاردن، انه قد تلقى ببالغ الحزن والتأثير نبأ فاجعة سقوط عدد من الضحايا على اثر تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية فوق مدينة كراتشي على حي سكني بالقرب من مطار محمد جناح في كراتشي .والتي راح ضحيتها عشرات من الضحايا والجرحى .

واضاف النادي يقول في بيان صادر عنه امس:” ولا يسعنا في هذا الظرف الأليم الا ان نتوجه الى الشعب الباكستاني الشقيق باحر عبارات التعازي واصدق مشاعر التعاطف والمواساة في هذا المصاب الجلل . ندعو الله العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم الفردوس في هذا الشهر الفضيل، وان يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وان يمن على الجرحى بالشفاء “.

حفظ الله شعب باكستان من كل مكروه – انا لله وانا اليه راجعون