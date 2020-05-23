ظهور مسلّح لناشطين من حركة فتح يطلقون الرصاص في قلقيلية بالضفة الغربية لأول مرة منذ حلّ كتائب شهداء الأقصى عام 2006 / فيديو
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في وَدَاعِ رَمَضان

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