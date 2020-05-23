ضربتان في رأس الغنوشي.. مساءلة برلمانية حول تبعيته لاردوغان، ومبادرة لإزاحته عن رئاسة النهضة

ظهور مسلّح لناشطين من حركة فتح يطلقون الرصاص في قلقيلية بالضفة الغربية لأول مرة منذ حلّ كتائب شهداء الأقصى عام 2006 / فيديو
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جرينتش+2 04:44
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