وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 4 حالات مقابل تسجيل 16 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 700

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 16 اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، خلال الموجز الصحفي اليوم، إن الاصابات قد توزعت على النحو التالي:

7 اصابات لاردنيين عائدين من الخارج من دبي وبريطانيا وكندا منهم 3 حالات في فنادق البحر الميت و 4 حالات في فنادق العاصمة عمان، واصابتان لسائقي شاحنات غير اردنيين قادمين عبر حدود العمري وتم التعامل معها وفق البروتوكول المتبع، و4 اصابات في العاصمة عمان لمخالطي سائق الشاحنة من منطقة جاوا، واصابة في محافظة المفرق لاحد مخالطي سائق الخناصري، واصابتان في محافظة الزرقاء مرتبطتان بمخالط لسائق الخناصري.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٤ حالات شفاء، منها ٣ في مستشفى الامير حمزة، وواحد في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وتابعت : بلغ عدد الحالات قيد العلاج ١٦٩حالة، ٥٤ حالة في مستشفى الملك المؤسس، و٨٤ حالة في مستشفى الامير حمزة، و٣١ حالة في مستشفى الملكة علياء.

وأشارت الوزارة الى انه قد تم اجراء ٢٦٥٧ فحصا مخبريا، ليصبح اجمالي عدد الفحوصات التي اجريت حتى الان ١٥٩٣٢٠ فحصا.