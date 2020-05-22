هام.. وزارة التربية تتابع تسهيل عودة المعلمين الاردنيين المنتهية عقودهم وعائلاتهم من دول الخليج

عمان 22 أيار (بترا)- تابع وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، أوضاع عدد من الزملاء المعلمين وعائلاتهم في دول الخليج الذين انتهت عقودهم ويرغبون في العودة إلى الوطن.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، ان الدكتور النعيمي، تواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعدد من السفارات الاردنية في دول الخليج العربي لغايات تسهيل عودة المعلمين وعائلاتهم الى ارض الوطن.

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