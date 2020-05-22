صالح العاروري: عودة المقاومة المسلحة إلى الضفة الغربية ممكنة جدًا، وأقرب مما يتصوره بعض الناس

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: “نحن نؤمن بأن التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يعود بالنفع على شعبنا إلا بالمقاومة الشاملة”.

وأكد العاروي، في لقاء متفلز على قناة الميادين، أن “شعبنا الفلسطيني لم يغير من قناعته وموقفه بأنه لا يقبل هذا الاحتلال، ويقاومه حتى اقتلاعه”.

وأضاف: “نراهن على موقف شعبنا في الضفة الغربية وغزة والشتات والداخل، ونسعى أن يكون هذا الموقف هو الفاعل الأول في مواجهة خطة الضم”.

وأشار إلى أن حركته تسعى إلى حشد كل الصفوف ليكون هناك رد شعبي واسع وحقيقي لرفض الخطط الإسرائيلية.

وبين العاروري عقد حماس للقاءات مع عديد من القوى الفلسطينية في الداخل والخارج، داعيًا إلى لقاء يضم كل مكونات شعبنا.

ولفت إلى أن العالم عاجز عن إيقاف هذا الكيان عن جرائمه بحق شعبنا، أو أنهم مشاركون ومتآمرون ضد شعبنا، لذلك نحن نراهن على شعبنا، وعلى قواه الحية، وعلى أمتنا، وعلى شعوب الأمة.

وأكد أن عودة المقاومة المسلحة إلى الضفة الغربية ممكنة جدًا، ويمكن أن يكون أقرب مما يتصوره بعض الناس.

ونبه إلى أن قبل الانتفاضة الثانية، كان الوضع مشابهًا لهذه المرحلة، عندها أخرج شعبنا أعنف موجة مقاومة في وجه الاحتلال أجبرته على الانسحاب من غزة وأجزاء من الضفة الغربية.

وذكر أن هناك خطوات تم اتخاذها تجاه القدس والضفة وفلسطين، ستوصلنا إلى نقطة الانفجار قريبًا.

وشدد العاروري على أنه إذا أقدم الاحتلال على خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية، سنكون قريبين من انفجار انتفاضة عارمة ستغير هذا الواقع، وستكون ردًا حقيقيًا وعمليًا عليه.

وقال: “نحن موقفنا من اليوم الأول لاتفاق أوسلو هو رفض هذه الطريقة، لأن الدخول تحت سقف الاحتلال لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مطالب شعبنا”.

وأضاف القيادي في حماس: “رفضنا كان أشد لكل الاتفاقات الأمنية مع الاحتلال، ونحن نرحب بقرار أبو مازن (محمود عباس) وقف التنسيق الأمني، معربًا عن أمله في أن يكون هذه المرة جديًا.

وشجع السلطة على ضرورة قطع علاقاتها مع الاحتلال، مستدركًا: “نحن شركاء في تحمّل نتائج هذه الخطوات”.

وأكد أن “القدس قلب قضيتنا، ونحن واثقون ثقة مطلقة بأن هذه القضية لن تضيع، وأنها لا يمكن أن تصبح مدينة يهودية، هذه المدينة قلب الإسلام والعروبة وقلب قضيتنا”.

وشدد على أن اقتراب الاحتلال من الخطوط الحمراء في القدس سيفجر الموقف، وأن الاحتلال لديه خبرة في التعامل مع المقدسات، حيث انطلقت الانتفاضة الثانية بكل ما كبدته من خسائر بسبب العبث في المدينة المقدسة.

وبين أن هناك خشية دائمًا أن يستغل الاحتلال الظروف، لفرض أمر واقع في نظام وآلية السيطرة على المسجد الأقصى.

وأوضح أن يوم القدس العالمي كان تعبيرًا مقدرًا عن أهمية هذه المدينة وارتباط الأمة بهذه المدينة وهذه القضية.

وقال العاروري: “نحن في حماس مقتنعون تمامًا بأن موقف إيران تجاه القدس والمقاومة ثابت ولم يتغير، فهو داعم لشعبنا وحقه ومقاومته، وموقفهم ثابت في الاعتراف بحقوق شعبنا على كامل فلسطين.

وجدد التأكيد على أن “إيران لم تتوقف عن دعم المقاومة، حتى في تلك الفترات التي حدث فيها فتور في العلاقة، فإن دعمها للمقاومة لم يتوقف”.