تنفيذ المرحلة الأولى لإخلاء الطلبة المحجور عليهم صحيا بالبحر الميت

بدأت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من خطة إخلاء الأشخاص المحجور عليهم صحياً في الاماكن المخصصة في البحر الميت، وشملت عملية الإخلاء (564) شخصاَ من أصل (2790) شخصاً بعد انتهاء فترة الحجر الإلزامي لهم التي امتدت (17) يوماً.

وتم تنفيذ خطة الإخلاء بالتنسيق مع خلية إدارة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وجميع الجهات ذات العلاقة، وستكون هذه الخطة مسار العمل الوحيد المعتمد للقوات المسلحة لإخلاء المحجور عليهم في الاماكن المخصصة للحجر الصحي.

وتم وضع هذه الخطة ضمن منهجية تعتمد على الإجراءات التي توفر أكبر قدر من السلامة للمحجور عليهم، وسيتم متابعة مخرجاتها على الأرض وإجراء كل ما يلزم لضمان السلامة للجميع.

وقامت الفرق الطبية التابعة للخدمات الطبية الملكية بتوزيع المنشورات الإرشادية على المحجورين صحياً وإجراء التقييم السريري لهم داخل غرفهم قبل المغادرة ضمن معايير الخطة الوطنية، ويعتمد نجاح هذا الخطة على التزام الجميع بشروط السلامة العامة منذ لحظة مغادرتهم الغرف والصعود إلى سيارات التطبيقات الذكية المعقمة والمجهزة لنقل المحجورين إلى منازلهم، مع التأكيد عليهم بضرورة تطبيق شروط الحجر المنزلي لمدة أسبوعين والتواصل مع الخط الساخن رقم (111)، والذي سيتم تزويده بقائمة أسماء الأطباء للرد على الاستفسارات وإجراء اللازم.

يشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية إلى المملكة وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (17) يوماً في الأماكن المخصصة.

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