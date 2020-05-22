تبريكات الاصدقاء “للمجد” بعيد الفطر

بحلول عيد الفطر السعيد، تفضل اصدقاء “المجد” الاوفياء بتقديم باقات التهاني والتبريكات الى اسرتها الصغيرة، ضارعين للمولى عز وجل ان يوفق الاردن والامة العربية جمعاء في الخروج بسلام من جائحة كورونا العاتية.

فيما يلي قائمة مفتوحة باسماء المهنئين الكريمة وفق ورودها: مجلة هي، مركز مسارات الفلسطيني، المنتدى العربي، الزميل محمد شريف الجيوسي، الزميل سالم علي ذياب..

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