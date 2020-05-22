بمناسبة عيد الفطر.. أغانى العيد بأصوات نجوم الزمن الجميل/ فيديو

بعد ساعات قليلة يهل عيد الفطر المبارك الذى طالما ارتبط – وعيد الاضحى- في الزمن العربي الجميل بأجمل الأغانى واعذب الاصوات والاحان التى قدمها كبار المطربين والملحنين العرب.

فى التقرير التالي عدد من أشهر الأغانى التى تنبض بالبهجة وتعبر عن الفرحة بالعيد لدى الاطفال والكبار على حد سواء.

أغنية أهلا بالعيد

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود، واحدة من أشهر الأغانى بمناسبة العيد مازالت ماتلة فى الوجدان حتى الآن منذ طرحها فى الثماثنينيات، والتى تحمل اسم “أهلا بالعيد”، وهى من كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان جمال سلامة.

أغنية الليلة عيد

أما ياسمين الخيام فقد طرحت فى أواخر الثمانينيات ايضا أغنية “الليلة دى عيد” من كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان الموسيقار إبراهيم رأفت.

أغنية العيد السنة دى

واحدة من الأغانى التى يتذكرها جيدًا جيل الثمانينيات، والتى قدمتها غادة رجب، التى كانت فى عمر صغير وقتها، كما أن تصوير الأغنية يعيد الحنين للمستمعين إلى هذه الفترة الزمنية المليئة بألوان الأزياء الحيوية، وقصات الشعر العفوية التى أظهرها الفيديو كليب بتصويره فى مدينة ملاهى.

أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم

تظل هذه الأغنية موجودة فى الأذهان، فهى واحدة من أجمل أغانى العيد بدءًا من كلمات وألحان حتى صوت أم كلثوم القوى، ففى كل ليلة من ليالى الأعياد ترن هده الأغنية داخل المنازل، وهى من كلمات أحمد رامى وألحان رياض السنباطى.

اغنية العيد جه

كانت لأغنية الفنان إيهاب توفيق العيد جه طابعًا مميزًا، وهى تعد واحدة من أفضل أغانيه التى غناها، فتتميز ببهجتها وقدرتها على جعل جميع من بالمنزل يرقصون على أنغامها.

تكبيرات العيد

قدم المطرب أحمد جمال “تكبيرات العيد” الذى تعاون فيها مع عزيز الشافعى، ويبدو أن جمال حريص على أن يشارك جمهوره كل الأوقات السعيدة وقرر أن يشاركهم فرحة العيد ويقدم لهم هدية بصوته.