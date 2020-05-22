النخالة: المطلوب من السلطةِ خطوة كبيرة باتجاهِ وحدةِ الصفِّ الفلسطينيّ، ولا تكتفي بخطابٍ سياسيّ يترك بواباتِ التفاهمِ مع العدوِّ مفتوحةً
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جرينتش+2 06:38
النخالة: المطلوب من السلطةِ خطوة كبيرة باتجاهِ وحدةِ الصفِّ الفلسطينيّ، ولا تكتفي بخطابٍ سياسيّ يترك بواباتِ التفاهمِ مع العدوِّ مفتوحةً

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