النخالة: المطلوب من السلطةِ خطوة كبيرة باتجاهِ وحدةِ الصفِّ الفلسطينيّ، ولا تكتفي بخطابٍ سياسيّ يترك بواباتِ التفاهمِ مع العدوِّ مفتوحةً
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جرينتش+2 06:38
استمرارية التزويد المائي حسب الادوار المعلنة سابقا مع بعض التأخير

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