استمرارية التزويد المائي حسب الادوار المعلنة سابقا مع بعض التأخير

اكدت وزارة المياه والري استمرارية تزويد المناطق التي استحقت ادوارها بالرغم من الاربكات والتوقفات التي حدثت خلال نهاية الاسبوع بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المصادر الرئيسية.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، انه سيتم ضخ المياه حسب برنامج الادوار المعلنة سابقا مع بعض التأخير.

وناشدت الوزارة المواطنين تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادتها، مؤكدة ان عمليات التزويد المائي ومتابعتها مستمرة وغير مشمولة بقرارات الحظر الشامل وستستمر كوادرها بالعمل على مدار الساعة لحين تزويد المناطق التي استحقت ادوارها باحتياجاتها حيث سيتم تزويدها بالمياه مساء اليوم الجمعة، وهي في عمان مناطق طبربور وسحاب واليادودة، الاستقلال، دير غبار، عبدون، مناطق خلدا، ابو نصير واجزاء من شفا بدران والجبيهة، ضاحية الرشيد ومناطق الدور بالموقر وقرى وادي السير.

اما في الزرقاء فسيتم ضخ المياه لمناطق الوسط التجاري، مدينة الشرق، مدينة خادم الحرمين، ضاحية المدينة، حي القمر، شارع المجاهدين، مخيم الزرقاء.

وفي الرصيفة مناطق حي الرشيد المنخفص، ابو عواد، القادسية المرتفع، اسكان الامير هاشم، النقب، اسكان المعلمين، جبل الامير فيصل، ش القدادمة، ابو صياح.

ودعت الوزارة المواطنين الى ترشيد الاستهلاك ما امكن في هذا الظرف الاستثنائي، مشددة انها ومؤسساتها تعمل على الدوام لتحسين كفاءة التزويد وتأمين المواطنين باحتياجاتهم خاصة في ظل ازمة كورونا .

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