ابن سلمان يغتال جمال خاشقجي مجددا عبر اجبار ابنائه على العفو عن قتلته، ولكن خطيبته تعهدت بمواصلة القضية حتى تحقيق العدالة
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جرينتش+2 01:07
ابن سلمان يغتال جمال خاشقجي مجددا عبر اجبار ابنائه على العفو عن قتلته، ولكن خطيبته تعهدت بمواصلة القضية حتى تحقيق العدالة

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