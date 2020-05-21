هام للطلبة الأردنيين.. تعميم قرار أوكراني حول مواعيد الامتحانات الطبية

ن نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس الأربعاء على موقعها الالكتروني إعلان وزارة التربية والعلوم الأوكرانية بخصوص مواعيد الامتحانات التأهيلية الطبية “كروك -1″ و”كروك -2”.
ويتضمن الإعلان عقد الامتحان التأهيلي “كروك -1” وامتحان اللغة الانجليزية لطلبة السنة الدراسية الثالثة والرابعة، اعتباراً من الأسبوع الثاني من شهر أيلول المقبل.
وبالنسبة للامتحان التأهيلي “كروك -2” فسيكون وفقا لما يلي:أولا: في حال نهاية الحجر الصحي في الأسبوع الأخير من شهر أيار، ينظم الامتحان في الأسبوع الأول من حزيران المقبل.
ثانيا: في حال نهاية الحجر الصحي في الأسبوع الثالث من حزيران، ينظم الامتحان في الأسبوع الثالث من حزيران المقبل.
ثالثا: الطلبة المتواجدون في الخارج والذين لن يتمكنوا من تقديم الامتحان بسبب الحجر الصحي وانقطاع الرحلات بين البلدان، يمكنهم تقديم الامتحان لاحقاً مع شرط تقديم الطالب إثبات رسمي بأنه خارج أوكرانيا.